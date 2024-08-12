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В ЦИК приняли обращения двух организаций по проведению exit-poll на выборах в Азербайджане

В ЦИК приняли обращения двух организаций по проведению exit-poll на выборах в Азербайджане Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приняла обращения двух организаций по проведению exit-poll на внеочередных парламентских выборах в стране.
Внутренняя политика
12 августа 2024 г. 16:38
В ЦИК приняли обращения двух организаций по проведению exit-poll на выборах в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приняла обращения двух организаций по проведению exit-poll на внеочередных парламентских выборах в стране.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов заявил на сегодняшнем заседании ведомства.

По его словам, обратившиеся в ЦИК Лига защиты трудовых прав граждан cовместно с американской кампанией ORACLE ADVISORY GROUP и Общественное объединение социальных исследований "Прогресс" с исследовательской компанией SWG S.P.A (Италия) намерены провести exit-poll на предстоящих выборах.

"В их заявлении и документах не было выявлено никаких несоответствий и нарушений. Таким образом, создание условий для exit-poll признано законным", - заявил он.

Решение было вынесено на голосование и принято.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisə seçkilərdə "exit-poll" keçirmək üçün iki təşkilat qeydə alınıb

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