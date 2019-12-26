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В ЦИК поступило 25 обращений в связи с муниципальными выборами

В ЦИК поступило 25 обращений в связи с муниципальными выборами
© Report/ Elchin Murad

"В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 25 обращений в связи с инцидентами на избирательных участках во время муниципальных выборов 23 декабря".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, ЦИК уже рассмотрел 8 таких обращений: "В день выборов к нам поступило одно обращение. Вместе с представителями средств массовой информации мы рассмотрели это обращение и приняли соответствующее решение. На следующий день после выборов поступило еще одно обращение, по которому мы также приняли соответствующее решение".

Председатель ЦИК сказал, что полученные обращения были связаны с утверждениями о нарушениях на избирательных участках.

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