ЦИК направил на рассмотрение в ОИК поступившие из округов обращения

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала обращения по 8 избирательным округам в связи с состоявшимися 29 января муниципальными выборами.
Как сообщает Report, об этом говорилось на сегодняшнем заседании ЦИК.
Отмечено, что два обращения поступили из 56-го Шабран-Хачмазского избирательного округа, по одному – из 67-го Сабирабадского, 68-го Сабирабад-Ширванского, 72-го Джалилабадского сельского, 81-го Имишлинского, 82-го Имишли-Саатлинского, 85-го Физули-Агджабединского, 86-го Агджабединского избирательных округов.
Обращения направлены на рассмотрение в соответствующие окружные избирательные комиссии.