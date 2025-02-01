ЦИК направил на рассмотрение в ОИК поступившие из округов обращения

ЦИК направил на рассмотрение в ОИК поступившие из округов обращения

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала обращения по 8 избирательным округам в связи с состоявшимися 29 января муниципальными выборами.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала обращения по 8 избирательным округам в связи с состоявшимися 29 января муниципальными выборами. Как сообщает Report, об этом говорилось на сегодняшнем заседании ЦИК. Отмечено, что два обращения поступили из 56-го Шабран-Хачмазского избирательного округа, по одному – из 67-го Сабирабадского, 68-го Сабирабад-Ширванского, 72-го Джалилабадского сельского, 81-го Имишлинского, 82-го Имишли-Саатлинского, 85-го Физули-Агджабединского, 86-го Агджабединского избирательных округов. Обращения направлены на рассмотрение в соответствующие окружные избирательные комиссии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram