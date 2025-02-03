В ЦИК после муниципальных выборов поступило 20 обращений

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 20 обращений касательно прошедших 29 января муниципальных выборов.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 20 обращений касательно прошедших 29 января муниципальных выборов.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, еще 10 обращений поступили в окружные избирательные комиссии.

"Всего в окружных избирательных комиссиях рассматриваются 14 обращений. На сегодняшнем заседании мы также приняли решение направить на их рассмотрение два обращения", - сказал он.

Панахов отметил, что важно обратить внимание на сообщения, распространившиеся в социальных сетях. "ЦИК выступает за защиту прав каждого. В этой связи, нарушившие правила члены комиссий, независимо от того, кем они являются, должны быть наказаны", - добавил он.

Напомним, муниципальные выборы состоялись 29 января. Голосование проходило в 118 избирательных округах, где действовали 5 846 участков. В выборах участвовали 16 092 кандидата, претендовавшие на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.