В Чолпон-Ате состоялось заседание Совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Кыргызстаном

26 июля в городе Чолпон-Ата состоялось 5-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

26 июля в городе Чолпон-Ата состоялось 5-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в заседании приняла участие делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем премьер-министра Али Ахмедовым.

Сначала заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель комиссии c азербайджанской cтороны Али Ахмедов и заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, председатель комиссии с кыргызской стороны Бакыт Торобаев провели переговоры в узком составе, в ходе которых были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Затем с участием руководителей и уполномоченных представителей соответствующих государственных структур двух стран состоялось заседание Совместной межправительственной комиссии.

Али Ахмедов поблагодарил правительство Кыргызстана за реализацию мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-кыргызских дружественных связей и стратегического партнерства.

Подчеркнуто, что активный политический диалог и личные контакты между президентами Азербайджана и Кыргызстана обеспечивают высокую динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества.

С удовлетворением отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, о чем свидетельствует увеличение товарооборота на 19% по итогам 2022 года.

Тем не менее стороны сошлись во мнении о том, что объемы взаимной торговли не соответствуют уровню развития экономик и имеющемуся потенциалу двух стран. В этой связи отмечена важность подготовки и подписания комплексной Программы развития двустороннего сотрудничества на 2023-2028 годы.

Стороны также высказались за развитие инвестиционного взаимодействия, приветствовав в этом контексте завершение процедуры учреждения Азербайджано-кыргызского Фонда развития.

Али Ахмедов рассказал о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане. До внимания кыргызской стороны было доведено, что развитая инфраструктура, защита инвестиций на государственном уровне делают нашу страну инвестиционно привлекательной.

Положительно расценена динамика сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. По итогам 2022 года грузоперевозки между Азербайджаном и Кыргызстаном выросли почти в 1,7 раза, транзитные грузоперевозки увеличились в 2 раза.

Отмечена актуальность Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Стороны условились проводить скоординированную работу по цифровизации Среднего коридора, а также усилить меры для повышения привлекательности этого транспортного направления в целях привлечения на маршрут дополнительных грузов.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних взаимоотношений в области возобновляемых источников энергии, сельскохозяйственной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Выражена обоюдная готовность продолжать конструктивный диалог по всему комплексу взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам заседания Али Ахмедов и Бакыт Торобаев подписали Протокол 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.