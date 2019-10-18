В членство ЦИК Азербайджана выдвинут новый кандидат

Ровзат Гасымов будет назначен членом Центризбиркома (ЦИК).

Как сообщает Report, в Милли Меджлис поступил соответствующий проект.

Обращение спикеру Октаю Асадову было направлено от имени заместителя председателя Милли Меджлиса Валеха Алескерова, председательствующего на заседании независимых депутатов. В обращении отмечается, что в соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса, на обсуждение парламента представят кандидатуру Ровзата Гасымова, который будет представлять в ЦИК депутатов, не являющихся членами ни одной политической партии.

Напомним, что Р.Гасымов является заведующим секретариата ЦИК.