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В членство ЦИК Азербайджана выдвинут новый кандидат

В членство ЦИК Азербайджана выдвинут новый кандидат
© Foto: "Report"

Ровзат Гасымов будет назначен членом Центризбиркома (ЦИК).

Как сообщает Report, в Милли Меджлис поступил соответствующий проект. 

Обращение спикеру Октаю Асадову было направлено от имени заместителя председателя Милли Меджлиса Валеха Алескерова, председательствующего на заседании независимых депутатов. В обращении отмечается, что в соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса, на обсуждение парламента представят кандидатуру Ровзата Гасымова, который будет представлять в ЦИК депутатов, не являющихся членами ни одной политической партии. 

Напомним, что Р.Гасымов является заведующим секретариата ЦИК. 

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