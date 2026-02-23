В четыре села Агдеринского района отправились 63 семьи

В села Ашагы Оратаг, Чылдыран, Чапар и Хейвалы Агдеринского района отправились 63 семьи.

Как сообщает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в Ашагы Оратаг переселяются 29 семей (141 человек), в Чылдыран - 10 семей (46 человек), в Чапар - 7 семей (22 человека) и в Хейвалы - 17 семей (84 человека).

В целом, с учетом этого этапа, в 9 сел Агдеринского района обеспечено возвращение 787 семей (3011 человек).