В честь Дня памяти проведена серия массовых мероприятий

При поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики и по инициативе Союза волонтерских организаций Азербайджана состоялся ряд мероприятий, посвященных 5-й годовщине 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report со ссылкой на государственное ведомство, руководители и представители ведущих волонтерских организаций страны в День памяти посетили Парк Победы. Они почтили память героических сыновей Родины, отдавших жизни за свободу и суверенитет Азербайджана, и возложили цветы к мемориальному памятнику - символу победы.

В рамках мероприятий при поддержке и участии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана прошла акция по посадке деревьев. В День поминовения волонтеры высадили 2 908 деревьев в память о 2 908 героях, павших во время 44-дневной Отечественной войны. Эта символическая акция стала выражением вечной памяти и уважения к их святой жертве.

Кроме того, при совместной организации Союза волонтерских организаций Азербайджана и Молодежной организации "Великое возвращение" состоялось мероприятие под названием "Волонтеры-герои". Волонтеры встретились с ветеранами и военными экспертами, участвовавшими в 44-дневной войне. Герои войны поделились воспоминаниями о сражениях, рассказали о проявленном мужестве и самопожертвовании, подчеркнув роль Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в достижении исторической Победы.

В связи с 5-й годовщиной Отечественной войны молодежные и волонтерские организации Азербайджана направили обращение в международные структуры. В документе подчеркивается, что благодаря железной воле Президента Ильхама Алиева и единству народа была одержана историческая победа, восстановившая суверенитет и территориальную целостность страны. С глубоким уважением была почтена память шехидов, а ракетные удары вооруженных сил Армении по Гяндже, Барде и Тертеру осуждены как грубое нарушение международного гуманитарного права и преступление против человечности.

Азербайджанская молодежь заявила, что эти трагедии никогда не будут забыты. Освобождение Карабаха и Восточного Зангезура было названо торжеством исторической справедливости и международного права. Молодое поколение охарактеризовало себя как свидетелей Великого возвращения, вдохнувших новую жизнь в освобожденные города и села, и выразило полную поддержку мирной повестке, продвигаемой Президентом Ильхамом Алиевым. Также отмечено, что парафированный в Вашингтоне Мирный договор является предвестником стабильного и процветающего будущего на Южном Кавказе.