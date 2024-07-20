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В центральном офисе ПЕА обсудили подготовку к выборам в Милли Меджлис

В центральном офисе ПЕА обсудили подготовку к выборам в Милли Меджлис В центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялось совещание, посвященное предстоящим внеочередным выборам в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 14:21
В центральном офисе ПЕА обсудили подготовку к выборам в Милли Меджлис

В центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялось совещание, посвященное предстоящим внеочередным выборам в Милли Меджлис.

Об этом Report сообщили в правящей партии.

На заседании с участием председателей местных избирательных штабов была обсуждена проделанная работа в рамках Плана действий, утвержденного решением Совета директоров партии от 3 июля 2024 года, определены конкретные задачи, даны соответствующие поручения и рекомендации.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYAP Mərkəzi Aparatında müşavirə keçirilib

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