​В БГУ почтили память жертв 20 января

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) проведена церемония поминания памяти жертв трагических событий 20 января 1990 года. Как сообщает Report, участники мероприятия возложили цветы к памятнику павшим во дворе БГУ и почтили память убитых граждан страны минутой молчания.

В своем выступлении ректор университета, академик Абель Магеррамов сказал, что акт террора советской империи 20 января против народа Азербайджана вошел в историю как один из самых страшных преступлений против человечества. Ректор отметил, что БГУ также внес свою лепту в свободу страны – среди погибших 20 января были и студенты университета. По словам академика, политическая оценка событий 20 января 1990 года была дана общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, память погибших ежегодно поминается на государственном уровне, и президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику.

На мероприятии также выступили заведующий кафедрой, профессор Рустам Мамедов и студент I курса юридического факультета Гюльназ Гурбанова. Они поделились своими воспоминаниями и мыслями о январских событиях 1990 года.