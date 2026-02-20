Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Барде похоронен шехид I Карабахской войны Хидаят Велиев

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 15:01
    В Барде состоялась церемония прощания с шехидом Хидаятом Велиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает карабахское Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

    После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище села Зюмюрхан в Бардинском районе.

    Отметим, что Х.Велиев родился 7 сентября 1971 года в селе Зюмюрхан Бардинского района. 12 февраля 1994 года пропал без вести в направлении Муровдагского хребта в Кяльбаджарском районе.

    Фото
    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Hidayət Vəliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB
    Лента новостей