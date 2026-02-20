В Барде похоронен шехид I Карабахской войны Хидаят Велиев

В Барде состоялась церемония прощания с шехидом Хидаятом Велиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище села Зюмюрхан в Бардинском районе.

Отметим, что Х.Велиев родился 7 сентября 1971 года в селе Зюмюрхан Бардинского района. 12 февраля 1994 года пропал без вести в направлении Муровдагского хребта в Кяльбаджарском районе.