    Внутренняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 18:49
    В Баку в 2026 году пройдет пленарное заседание группы Эгмонт

    В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

    Об этом Report сообщили в Кабмине.

    На заседании вице-премьер, председатель Координационного совета Самир Шарифов отметил, что решение о проведении 32-го пленарного заседания группы "Эгмонт" в Баку в 2026 году является очередным подтверждением растущего авторитета Азербайджана на международной арене.

    Совету поручено координировать деятельность профильных госорганов для организации и проведения этого престижного мероприятия на высоком уровне.

    Членами Координационного совета и представителями ряда государственных структур, приглашенных на заседание Совета, был утвержден Рабочий план по итогам подробного обсуждения вопросов, связанных с проведением 32-го пленарного заседания группы "Эгмонт".

    Отметим, что группа "Эгмонт" основана в 1995 году для поддержки деятельности национальных органов финансовой разведки в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Азербайджан присоединился к этой группе в 2011 году в качестве полноправного члена.

