В Баку состоялось праздничное мероприятие в честь Новруза
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 12:05
Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) совместно с ОО "Региональное развитие" организовали праздничное мероприятие в честь праздника Новруз.
Как сообщили Report в ИВГБ, в мероприятии приняли участие местные и иностранные граждане, а также воспитанники детских домов и учащиеся интернатов.
В установленных шатрах демонстрировались образцы народного прикладного искусства, проводились мастер-классы, гостей угощали пахлавой и чаем.
Также выступили популярные деятели искусства и танцевальные коллективы, а на спортивной площадке прошли показательные выступления по борьбе и гимнастике.
