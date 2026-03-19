    В Баку состоялось праздничное мероприятие в честь Новруза

    Внутренняя политика
    19 марта, 2026
    • 12:05
    В Баку состоялось праздничное мероприятие в честь Новруза

    Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) совместно с ОО "Региональное развитие" организовали праздничное мероприятие в честь праздника Новруз.

    Как сообщили Report в ИВГБ, в мероприятии приняли участие местные и иностранные граждане, а также воспитанники детских домов и учащиеся интернатов.

    В установленных шатрах демонстрировались образцы народного прикладного искусства, проводились мастер-классы, гостей угощали пахлавой и чаем.

    Также выступили популярные деятели искусства и танцевальные коллективы, а на спортивной площадке прошли показательные выступления по борьбе и гимнастике.

    Праздник Новруз Исполнительная власть города Баку (ИВГБ)
