Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    В Баку состоялась генеральная репетиция парада Победы

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 11:02
    В Баку состоялась генеральная репетиция парада Победы

    В Баку прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 5-й годовщине Дня Победы.

    Как сообщает Report, в репетиции был задействован личный состав и военная техника Азербайджанской армии.

    Уже подтверждено участие в параде Победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

    Кроме того, в параде примут участие начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович и другие иностранные гости.

    Парад Победы Баку Путь к Победе День Победы репетиция
    Фото
    Видео
    Zəfər paradının baş məşqi keçirilib
    Фото
    Видео
    Dress rehearsal for Victory Day parade in Baku

    Последние новости

    12:05

    В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    Промышленность
    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    11:59

    Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

    Финансы
    11:50

    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Финансы
    11:41

    В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

    Другие страны
    11:34

    Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

    В регионе
    11:32

    Азербайджан повысит акцизы на энергетики

    Финансы
    11:31

    В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи

    Финансы
    Лента новостей