В Баку состоялась генеральная репетиция парада Победы
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2025
- 11:02
В Баку прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 5-й годовщине Дня Победы.
Как сообщает Report, в репетиции был задействован личный состав и военная техника Азербайджанской армии.
Уже подтверждено участие в параде Победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.
Кроме того, в параде примут участие начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович и другие иностранные гости.
Последние новости
12:05
В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДСПромышленность
12:04
Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товарыДругие страны
12:02
Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%Энергетика
11:59
Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом годуФинансы
11:50
Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 летФинансы
11:41
В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанцииДругие страны
11:34
Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нуждыВ регионе
11:32
Азербайджан повысит акцизы на энергетикиФинансы
11:31