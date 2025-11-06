В Баку состоялась генеральная репетиция парада Победы

В Баку прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 5-й годовщине Дня Победы.

Как сообщает Report, в репетиции был задействован личный состав и военная техника Азербайджанской армии.

Уже подтверждено участие в параде Победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Кроме того, в параде примут участие начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович и другие иностранные гости.