В Баку состоится международная конференция, посвященная итогам "Года исламской солидарности"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку 21 декабря будет проведена международная конференция, посвященная итогам "Года исламской солидарности".
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Рашад Алиярлы на пресс-конференции в связи с международной конференцией в Турции на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы"
Он сообщил, что на конференции ожидается участие религиозных лидеров: "На конференции будет зачитано обращение Папы римского и других религиозных лидеров".
İlkin PirəliАвтор новости
Поделиться в Facebook