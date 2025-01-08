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В Баку сданы в эксплуатацию очередные обновленные дворы

В Баку сданы в эксплуатацию очередные обновленные дворы 20:09
Внутренняя политика
8 января 2025 г. 20:17
В Баку сданы в эксплуатацию очередные обновленные дворы

Сегодня с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой были переданы в пользование жителей обновленные дворы, охватывающие многоэтажные здания, расположенные в Низаминском и Хатаинском районах города Баку, в которых проживает более 3000 жителей.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия Лейла Алиева и Арзу Алиева вместе с волонтерами IDEA приняли участие в акциях по посадке деревьев. Юным жильцам были вручены подарки.

В очередных реконструированных дворах, как и на других территориях, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор", был учтен фактор удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, в целях эффективной организации досуга молодежи и повышения у них интереса к спорту на территории построены футбольная площадка с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детская игровая площадка. Во дворах установлены беседки, многочисленные скамейки, скворечники и домики для кошек. Кроме того, во дворах установлены новые осветительные столбы, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальт и кровля, линии электропередач. Наряду с восстановлением существующих зеленых насаждений на территории дворов были высажены различные виды деревьев, кустарников и заложены озеленительные полосы. Для предотвращения загрязнения воздуха вокруг дворов созданы зеленые заборы путем посадки каменного плюща и других вьющихся растений.

Напомним, что проект "Наш двор" реализуется с 2017 года по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Основная цель проекта - экологическая чистота и благоустройство дворов, восстановление зеленых насаждений на территории столицы, создание условий для содержательного досуга, безопасных и комфортных условий для жителей.

На сегодняшний день в рамках проекта "Наш двор" благоустроены и переданы в пользование жильцов 156 общих жилых участков.

Отметим, что IDEA призывает жителей обращаться в Общественное объединение с предложениями по благоустройству и реконструкции дворов. Просьба присылать заявки на горячую линию 1113 Общественного объединения IDEА или на адрес электронной почты ([email protected]).

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