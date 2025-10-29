В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Рафаэлем Аббасовым
29 октября, 2025
10:42
В поселке Говсан Сураханского района Баку простились с шехидом Рафаэлем Султан оглу Аббасовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и чьи останки были найдены спустя 33 года.
Как сообщает Report, мероприятие состоялось в доме семьи шехида.
В церемонии прощания приняли участие родственники покойного, а также официальные лица и представители общественности.
После завершения церемонии останки шехида будут преданы земле на кладбище в поселке Деде-Горгуд Сураханского района.
Отметим, что Рафаэль Аббасов родился 26 октября 1975 года в Западном Азербайджане. Он участвовал в Первой Карабахской войне. Аббасов считался пропавшим без вести в городе Шуше с 8 мая 1992 года.
