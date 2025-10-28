Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Абдуллой Гулиевым

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 10:59
    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Абдуллой Гулиевым

    В Ясамальском районе Баку простились с шехидом Абдуллой Новруз оглу Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и чьи останки были найдены спустя 33 года.

    Как сообщает Report, мероприятие состоялось в доме семьи шехида.

    В церемонии прощания приняли участие родственники покойного, а также представители государства и общественности.

    После завершения церемонии останки шехида будут преданы земле на кладбище в поселке Сарай Абшеронского района.

    Отметим, что Абдулла Гулиев родился 26 октября 1968 года в Гёйчае. Он участвовал в Первой Карабахской войне.

    Гулиев считался пропавшим без вести в городе Шуша с 8 мая 1992 года.

    Абдулла Гулиев шехид I Карабахская война
    Фото
