В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Абдуллой Гулиевым

В Ясамальском районе Баку простились с шехидом Абдуллой Новруз оглу Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и чьи останки были найдены спустя 33 года.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в доме семьи шехида.

В церемонии прощания приняли участие родственники покойного, а также представители государства и общественности.

После завершения церемонии останки шехида будут преданы земле на кладбище в поселке Сарай Абшеронского района.

Отметим, что Абдулла Гулиев родился 26 октября 1968 года в Гёйчае. Он участвовал в Первой Карабахской войне.

Гулиев считался пропавшим без вести в городе Шуша с 8 мая 1992 года.