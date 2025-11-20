Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Баку прошло 2-е заседание министров юстиции стран ОТГ

    Внутренняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 17:55
    В Баку прошло 2-е заседание министров юстиции стран ОТГ

    В Баку состоялось второе заседание министров юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, участники встречи начали свой визит с возложения цветов к могиле общенационального лидера на Аллее почетного захоронения, а также почтили память шехидов на Аллее шехидов и в Парке Победы.

    Заседание прошло под председательством министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова.

    Министры договорились провести третье заседание в 2026 году в Турции. Участники выразили благодарность Фариду Ахмедову за высокую организацию мероприятия и отметили гостеприимство азербайджанской стороны.

    Отметим, что первое заседание министров юстиции стран ОТГ прошло в Астане в 2023 году.

    ОТГ Минюст Фарид Ахмедов
    Фото
    TDT-yə üzv dövlətlərin ədliyyə nazirlərinin 2-ci iclası Bakıda keçirilib
    Фото
    Baku hosts 2nd meeting of OTS Justice Ministers

    Последние новости

    18:53

    ЕС ввел санкции в отношении 10 российских сотрудников силовых и судебных структур

    Другие страны
    18:41

    Общий объем выданных за счет госcредств ипотечных кредитов в Азербайджане достиг 3,7 млрд манатов

    Финансы
    18:32

    Зеленский встретился с представителями Пентагона

    Другие страны
    18:22

    В Баку завтра состоится медиафорум ОЭС D-8

    Медиа
    18:18

    Парламент Армении обсудит участие страны в операциях ЕС по управлению кризисами

    В регионе
    18:18
    Фото

    Завершилась программа обучения "Цифровая журналистика" в рамках "Академия Euronews"

    Медиа
    18:05
    Фото

    ANAMA провело для жителей Карабаха тренинг по рискам взрывоопасных предметов

    Карабах
    17:55

    Звезда Голливуда Спейси объявил себя бездомным

    Шоу-бизнес
    17:55
    Фото

    В Баку прошло 2-е заседание министров юстиции стран ОТГ

    Внутренняя политика
    Лента новостей