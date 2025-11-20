В Баку прошло 2-е заседание министров юстиции стран ОТГ
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2025
- 17:55
В Баку состоялось второе заседание министров юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, участники встречи начали свой визит с возложения цветов к могиле общенационального лидера на Аллее почетного захоронения, а также почтили память шехидов на Аллее шехидов и в Парке Победы.
Заседание прошло под председательством министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова.
Министры договорились провести третье заседание в 2026 году в Турции. Участники выразили благодарность Фариду Ахмедову за высокую организацию мероприятия и отметили гостеприимство азербайджанской стороны.
Отметим, что первое заседание министров юстиции стран ОТГ прошло в Астане в 2023 году.
Последние новости
18:53
ЕС ввел санкции в отношении 10 российских сотрудников силовых и судебных структурДругие страны
18:41
Общий объем выданных за счет госcредств ипотечных кредитов в Азербайджане достиг 3,7 млрд манатовФинансы
18:32
Зеленский встретился с представителями ПентагонаДругие страны
18:22
В Баку завтра состоится медиафорум ОЭС D-8Медиа
18:18
Парламент Армении обсудит участие страны в операциях ЕС по управлению кризисамиВ регионе
18:18
Фото
Завершилась программа обучения "Цифровая журналистика" в рамках "Академия Euronews"Медиа
18:05
Фото
ANAMA провело для жителей Карабаха тренинг по рискам взрывоопасных предметовКарабах
17:55
Звезда Голливуда Спейси объявил себя бездомнымШоу-бизнес
17:55
Фото