В Баку прошло 2-е заседание министров юстиции стран ОТГ

В Баку состоялось второе заседание министров юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, участники встречи начали свой визит с возложения цветов к могиле общенационального лидера на Аллее почетного захоронения, а также почтили память шехидов на Аллее шехидов и в Парке Победы.

Заседание прошло под председательством министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова.

Министры договорились провести третье заседание в 2026 году в Турции. Участники выразили благодарность Фариду Ахмедову за высокую организацию мероприятия и отметили гостеприимство азербайджанской стороны.

Отметим, что первое заседание министров юстиции стран ОТГ прошло в Астане в 2023 году.