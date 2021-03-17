В Баку произошел пожар в общежитии для вынужденных переселенцев

Другие жилые помещения, а также общежитие защищены от пожара

Во дворе общежития Гуманитарного колледжа (бывшего культурно-просветительного техникума), расположенного на улице Шовкет Мамедовой, 19 Бинагадинского района города Баку, произошел пожар, в результате которого сгорели кустарно построенные деревянные постройки на площади 150 кв. метров.

Как сообщили Report в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Представители комитета выехали на место происшествия. В результате предварительного расследования выяснилось, что в результате пожара были повреждены шесть построек, в пяти из которых проживали вынужденные переселенцы из Физулинского и Агдамского районов.

Жителям Физулинского района было предложено жилье в поселке Зобуджуг-5, а жителям Агдамского района - в поселке Гузанлы, но они отказались. На территории, где возник пожар, временно разместились 300 семей. Другие жилые помещения, а также общежитие защищены от пожара.

МЧС расследует причины возгорания, устанавливается размер нанесенного ущерба. После расследования будет дано окончательное заключение, на основании которого будут предприняты соответствующие правовые шаги", - говорится в сообщении.