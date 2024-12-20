В Баку проходит семинар на тему международного гуманитарного права

В Баку проходит семинар на тему "Деятельность по применению международного гуманитарного права: положительный опыт и проблемы", приуроченный к 75-летию Женевской конвенции.

В Баку проходит семинар на тему "Применение международного гуманитарного права: положительный опыт и проблемы", приуроченный к 75-летию Женевской конвенции.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК).

В семинаре принимают участие сотрудники Аппарата омбудсмена, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Генеральной прокуратуры, Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и других госучреждений, а также глава Бакинского офиса МККК и сотрудники офиса.

Фото: Вугар Ханларов