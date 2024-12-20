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В Баку проходит семинар на тему международного гуманитарного права

В Баку проходит семинар на тему международного гуманитарного права В Баку проходит семинар на тему "Деятельность по применению международного гуманитарного права: положительный опыт и проблемы", приуроченный к 75-летию Женевской конвенции.
Внутренняя политика
20 декабря 2024 г. 10:23
В Баку проходит семинар на тему международного гуманитарного права

В Баку проходит семинар на тему "Применение международного гуманитарного права: положительный опыт и проблемы", приуроченный к 75-летию Женевской конвенции.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК).

В семинаре принимают участие сотрудники Аппарата омбудсмена, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Генеральной прокуратуры, Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и других госучреждений, а также глава Бакинского офиса МККК и сотрудники офиса.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts seminar dedicated to 75th anniversary of Geneva Conventions
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Cenevrə Konvensiyalarının 75-ci ildönümünə həsr olunan seminar keçirilir

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