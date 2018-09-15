В Баку проходит парад, посвященный 100-летию освобождения города Баку

15 сентября, 2018 16:30

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на площади Азадлыг столицы Азербайджана проходит парад, посвященный 100-летию освобождения города Баку. Как сообщает Report, в параде принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Мехрибан Алиева. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции. Главы государств поприветствовали солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Азербайджана. Прозвучали песни "Чырпынырды Гара дениз" и "Азербайджан". Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде. Затем выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.