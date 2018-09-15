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    В Баку проходит парад, посвященный 100-летию освобождения города Баку

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на площади Азадлыг столицы Азербайджана проходит парад, посвященный 100-летию освобождения города Баку.

    Как сообщает Report, в параде принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Мехрибан Алиева.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции.

    Главы государств поприветствовали солдат.

    Военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Прозвучали песни "Чырпынырды Гара дениз" и "Азербайджан".

    Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.

    Затем выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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