В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лиц

Во дворце "Гюлистан" в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц проходит международная конференция на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

Как сообщает Report, конференция проходит при организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В мероприятии принимают участие председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев, генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Катрин Бомбергер, президент Международного института гуманитарного права Джорджио Баттисти, а также представители Грузии, Хорватии, Турции, Молдовы и других стран.