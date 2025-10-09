В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лиц
- 09 октября, 2025
- 09:44
Во дворце "Гюлистан" в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц проходит международная конференция на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".
Как сообщает Report, конференция проходит при организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
В мероприятии принимают участие председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев, генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Катрин Бомбергер, президент Международного института гуманитарного права Джорджио Баттисти, а также представители Грузии, Хорватии, Турции, Молдовы и других стран.