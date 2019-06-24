В Баку проходит Форум государственных услуг-2019 ООН

Анти-коррупционные институты со временем будут расширяться, сейчас в мире наблюдается процесс наращивания внедрения электронного правительства.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономике и социальным вопросам Лю Зенмин на "Форуме государственных услуг-2019".

"Данный отчёт - уникален с учётом устойчивого роста, улучшения прозрачности госструктур, широкого внедрения информационных технологий, роста борьбы с коррупцией по сравнению с прошлыми годами", - заявил Л.Зенмин.

По его словам, уже 118 стран приняли закон о праве граждан на получение информации, 139 государств внедрили систему открытых правительственных данных. Л.Зенмин указал на необходимость осуществления контроля над внедрением законов, способствующих устойчивому развитию на уровне парламентов.

"Сегодня в мире идёт широкая мобилизация анти-коррупционных мер посредством улучшения прозрачности госструктур", - подчеркнул заместитель генсека ООН.

Цель форума, который проходит при совместной организации ООН и Государственного Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, это обсуждение вопросов, связанных с госуправлением, передовыми моделями в оказании госуслуг, инноваций, а также обмен опытом государств в данных направлениях.