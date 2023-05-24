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В Баку продолжается международная конференция по проблемам судебной археологии и антропологии

В Баку продолжается международная конференция по проблемам судебной археологии и антропологии В Баку продолжает работу международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".
Внутренняя политика
24 мая 2023 г. 10:21
В Баку продолжается международная конференция по проблемам судебной археологии и антропологии

В Баку продолжает работу международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".

Как сообщает Report, международная конференция на эту тему впервые проводится в Азербайджане. Ее организаторы – Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Институт археологии, этнографии и антропологии НАНА и Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Конференция посвящена важному вопросу, связанному с лицами, пропавшими без вести в Первой карабахской войне.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Məhkəmə arxeologiyası və məhkəmə antropologiyası: Humanitar tətbiqlər” mövzusunda ilk beynəlxalq konfrans davam edir

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