Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня во второй половине дня в Баку прибывает долгосрочная миссия наблюдателей СНГ за президентскими выборами в Азербайджане. Об этом сообщил Report руководитель штаба миссии наблюдателей СНГ Евгений Слобода.

По прибытию миссии на месте будет развернут штаб наблюдателей.

Напомним, что миссию возглавляет председатель исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Отметим, что президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля.