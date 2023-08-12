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В Баку отметили День Каспия

В Баку отметили День Каспия По инициативе основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 12 августа была проведена акция чистоты, посвященная Дню Каспия.
Внутренняя политика
12 августа 2023 г. 17:48
В Баку отметили День Каспия

По инициативе основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 12 августа проведена акция по очистке береговой линии от мусора, посвященная Дню Каспия.

Как сообщает Report, акция, проводимая в партнерстве с Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов, Союзом волонтерских организаций Азербайджана и ОАО “Темиз шехер”, состоялась на пляже в поселке Бильгях с участием более 100 молодых волонтеров.

Основной целью проведения акции по очистке является предотвращение загрязнения Прикаспийского побережья, охрана, восстановление, устойчивое и эффективное использование биологических ресурсов Каспийского моря и просвещение населения в этом направлении.

Собранный на территории пляжа мусор был сдан на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Xəzər Günü qeyd edilib

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