В Баку отметили День Каспия

По инициативе основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 12 августа была проведена акция чистоты, посвященная Дню Каспия.

По инициативе основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 12 августа проведена акция по очистке береговой линии от мусора, посвященная Дню Каспия.

Как сообщает Report, акция, проводимая в партнерстве с Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов, Союзом волонтерских организаций Азербайджана и ОАО “Темиз шехер”, состоялась на пляже в поселке Бильгях с участием более 100 молодых волонтеров.

Основной целью проведения акции по очистке является предотвращение загрязнения Прикаспийского побережья, охрана, восстановление, устойчивое и эффективное использование биологических ресурсов Каспийского моря и просвещение населения в этом направлении.

Собранный на территории пляжа мусор был сдан на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов.