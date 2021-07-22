В Баку открыт парк имени Полада Гашимова

В Баку состоялось открытие парка, носящего имя Национального героя Азербайджана - генерал-майора Полада Гашимова, павшего шехидом в боях за освобождение оккупированных территорий.

В Баку состоялось открытие парка, носящего имя Национального героя Азербайджана - генерал-майора Полада Гашимова, павшего шехидом в боях за освобождение оккупированных территорий.

Как передает Report, сданный в пользование парк расположен в Хатаинском районе.

В церемонии открытия приняли участие глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулуев, члены семьи шехида и представители общественности.

Наряду с территорией парка были обустроены прилегающие к парку дворы.

В парке также установлен мемориальный комплекс. Установлена мемориальная доска в память о Поладе Гашимове и 8 шехидах.