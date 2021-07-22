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В Баку открыт парк имени Полада Гашимова

В Баку открыт парк имени Полада Гашимова В Баку состоялось открытие парка, носящего имя Национального героя Азербайджана - генерал-майора Полада Гашимова, павшего шехидом в боях за освобождение оккупированных территорий.
Внутренняя политика
22 июля 2021 г. 11:15
В Баку открыт парк имени Полада Гашимова
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В Баку состоялось открытие парка, носящего имя Национального героя Азербайджана - генерал-майора Полада Гашимова, павшего шехидом в боях за освобождение оккупированных территорий.

Как передает Report, сданный в пользование парк расположен в Хатаинском районе.

В церемонии открытия приняли участие глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулуев, члены семьи шехида и представители общественности.

Наряду с территорией парка были обустроены прилегающие к парку дворы.

В парке также установлен мемориальный комплекс. Установлена мемориальная доска в память о Поладе Гашимове и 8 шехидах.

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Версия на английском языке Фото Park named after Polad Hashimov opened in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Polad Həşimov parkı istifadəyə verildi - VİDEO

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