В Баку начал работу III глобальный форум открытых обществ

28 апреля, 2015 11:46

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля в Баку открылся III глобальный форум открытых обществ. Как сообщает Report, на церемонии официального открытия форума принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Форум, проходящий при поддержке госкомитета по работе с диаспорой и организации международного центра Низами Гянджеви, посвящен теме "Создания доверия в новом мире”. Форум открыл директор Александрийской библиотеки Египта, сопредседатель международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин. На церемонии выступил президент Ильхам Алиев.