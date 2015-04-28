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    В Баку начал работу III глобальный форум открытых обществ

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие на церемонии официального открытия форума

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля в  Баку открылся III глобальный форум открытых обществ.

    Как сообщает Report, на  церемонии официального открытия форума принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Форум, проходящий при поддержке госкомитета по работе с диаспорой и организации международного центра Низами Гянджеви, посвящен теме "Создания доверия в новом мире”.

    Форум открыл директор Александрийской библиотеки Египта, сопредседатель международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин. 

    На церемонии выступил президент Ильхам Алиев.

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