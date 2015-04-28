В Баку начал работу III глобальный форум открытых обществ

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля в Баку открылся III глобальный форум открытых обществ.
Как сообщает Report, на церемонии официального открытия форума принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Форум, проходящий при поддержке госкомитета по работе с диаспорой и организации международного центра Низами Гянджеви, посвящен теме "Создания доверия в новом мире”.
Форум открыл директор Александрийской библиотеки Египта, сопредседатель международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.
На церемонии выступил президент Ильхам Алиев.
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