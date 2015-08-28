В Баку проходит конференция начальников полиции европейских столиц

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане проходит 37-ая конференция начальников полиции европейских столиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

По информации, на открытии конференции с участием около 70-ти представителей из 25-ти стран присутствовали министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов и глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов.

В своем выступлении Р.Усубов отметил, что данное мероприятие, посвященное обеспечению безопасности в столицах и повышению эффективности борьбы с преступностью, представляет также важное значение с точки зрения открытия новых возможностей для развития дальнейшего сотрудничества.

Р.Усубов проинформировал участников конференции о структуре, функциях и обязанностях министерства внутренних дел, назначении полиции и криминогенном положении в Азербайджане.

Было отмечено об участии за последние 10 лет более 5 тыс. сотрудников министерства на различных организованных ООН, НАТО, Совета Европы и ОБСЕ мероприятиях, и проведении обмена опытом. Многие из участников этих мероприятий проводят в различных странах учения, привлекаются к специальным проектам. Международные связи в борьбе с транснациональной организованной преступностью также успешно развиваются в соответствии с интересами сторон. В этом формате с соответствующими структурами более 40 стран подписано 94 международных документа.

Р.Усубов выразил уверенность в том, что обсуждаемые на 37-ой конференции начальников полиции европейских столиц вопросы послужат укреплению сотрудничества, предоставят участникам возможность воспользоваться опытом коллег и внесут ощутимый вклад в борьбу с преступностью.

На конференции, которая продлится до 30 августа, коснутся приоритетов борьбы с преступностью. Здесь также будут выслушаны выступления представителей различных государств, пройдут интересные обсуждения.

В заключение конференции будет принята совместная декларация.

В рамках мероприятия гостям представится возможность ознакомиться с достопримечательностями Баку и древними и богатыми традициями азербайджанского народа.

В последний день конференции участники посетят службы МВД "102" и "Безопасный город", Полицейский полк быстрого реагирования, Полицейскую академию, Главное управление полиции города Баку.