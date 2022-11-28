В Баку молодые девушки провели флешмоб в поддержку протестующих в Южном Азербайджане

В Азербайджане молодые девушки провели флешмоб в поддержку протестующих в Иране.

В Азербайджане молодые девушки провели флешмоб в поддержку протестующих в Иране.

Как сообщает Report, акция посвящена в первую очередь молодежи, борющейся за свои права в Южном Азербайджане, в частности, Хадису Наджафи, Эсре Панахи, Айлару Хагги и другим нашим соотечественникам, убитым силовиками.

На видео молодые девушки завязывают свои волосы, стоя спиной к камере. Этот флешмоб, а также аккомпанирующий видео “Женский марш” композитора Арии Турканбурлу стали одними из символов движения в Южном Азербайджане.