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В Баку молодые девушки провели флешмоб в поддержку протестующих в Южном Азербайджане

В Баку молодые девушки провели флешмоб в поддержку протестующих в Южном Азербайджане В Азербайджане молодые девушки провели флешмоб в поддержку протестующих в Иране.
Внутренняя политика
28 ноября 2022 г. 10:55
В Баку молодые девушки провели флешмоб в поддержку протестующих в Южном Азербайджане

В Азербайджане молодые девушки провели флешмоб в поддержку протестующих в Иране.

Как сообщает Report, акция посвящена в первую очередь молодежи, борющейся за свои права в Южном Азербайджане, в частности, Хадису Наджафи, Эсре Панахи, Айлару Хагги и другим нашим соотечественникам, убитым силовиками.

На видео молодые девушки завязывают свои волосы, стоя спиной к камере. Этот флешмоб, а также аккомпанирующий видео “Женский марш” композитора Арии Турканбурлу стали одними из символов движения в Южном Азербайджане.

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Версия на английском языке Young women in Baku hold flash mob in support of South Azerbaijan protests
Версия на азербайджанском языке Bakıda gənc qızlar Güney Azərbaycandakı etirazçılara dəstək fləşmobu keçirib

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