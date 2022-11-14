Главам ИВ ряда районов Баку вынесены серьезные предупреждения

Ряду глав исполнительных властей районов Баку вынесены серьезные предупреждения.

Ряду глав исполнительных властей районов Баку вынесены серьезные предупреждения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

В ИВ города Баку состоялось совещание с участием глав исполнительных властей столичных районов и руководителей соответствующих хозяйственных структур, посвященное готовности к зиме, мерам против незаконного строительства и уличной торговли.

Глава ИВ города Баку Эльдар Азизов отметил, что районным исполнительным властям, коммунальным и хозяйственным службам поручено принять соответствующие подготовительные меры, провести тренинги с участием сотрудников штабов по подготовке к зиме и соответствующих организаций.

В ходе совещания была обсуждена ситуация с незаконным строительством и уличной торговлей в столичных районах, было отмечено, что за последние 6 месяцев эти случаи снизились в 2,5 раза, но все еще встречаются в ряде районов. Главам исполнительных властей районов, где зарегистрировано наибольшее количество негативных случаев, было вынесено серьезное предупреждение за слабый контроль над территорией и недочеты.