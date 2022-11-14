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Главам ИВ ряда районов Баку вынесены серьезные предупреждения

Главам ИВ ряда районов Баку вынесены серьезные предупреждения Ряду глав исполнительных властей районов Баку вынесены серьезные предупреждения.
Внутренняя политика
14 ноября 2022 г. 10:49
Главам ИВ ряда районов Баку вынесены серьезные предупреждения

Ряду глав исполнительных властей районов Баку вынесены серьезные предупреждения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

В ИВ города Баку состоялось совещание с участием глав исполнительных властей столичных районов и руководителей соответствующих хозяйственных структур, посвященное готовности к зиме, мерам против незаконного строительства и уличной торговли.

Глава ИВ города Баку Эльдар Азизов отметил, что районным исполнительным властям, коммунальным и хозяйственным службам поручено принять соответствующие подготовительные меры, провести тренинги с участием сотрудников штабов по подготовке к зиме и соответствующих организаций.

В ходе совещания была обсуждена ситуация с незаконным строительством и уличной торговлей в столичных районах, было отмечено, что за последние 6 месяцев эти случаи снизились в 2,5 раза, но все еще встречаются в ряде районов. Главам исполнительных властей районов, где зарегистрировано наибольшее количество негативных случаев, было вынесено серьезное предупреждение за слабый контроль над территорией и недочеты.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bəzi rayonların icra başçılarına ciddi xəbərdarlıq edilib

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