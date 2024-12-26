В Баку еще двое тиктокеров арестованы по подозрению в организации онлайн-казино

Правоохранительные органы арестовали еще двух тиктокеров, подозреваемых в организации онлайн-азартных игр и легализации средств, полученных преступным путем.

Правоохранительные органы арестовали еще двух тиктокеров, подозреваемых в организации онлайн-азартных игр и легализации средств, полученных преступным путем.

Как сообщает Report в МВД, Вугар Зейналзаде, известный в соцсети под ником "Вага", и Нухи Мамедов, известный как "Нух", были задержаны в рамках "операции TikTok" Главного управления по борьбе с киберпреступностью.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Решением Наримановского районного суда обоим избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что ранее, 25 декабря, по аналогичным обвинениям были арестованы тиктокеры Азер Захид, Ровшан Тахмазов, братья Эмин и Рашад Абдуллаевы.

Следственные мероприятия продолжаются.