О нас

В Баку еще двое тиктокеров арестованы по подозрению в организации онлайн-казино

В Баку еще двое тиктокеров арестованы по подозрению в организации онлайн-казино Правоохранительные органы арестовали еще двух тиктокеров, подозреваемых в организации онлайн-азартных игр и легализации средств, полученных преступным путем.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 15:34
В Баку еще двое тиктокеров арестованы по подозрению в организации онлайн-казино

Правоохранительные органы арестовали еще двух тиктокеров, подозреваемых в организации онлайн-азартных игр и легализации средств, полученных преступным путем.

Как сообщает Report в МВД, Вугар Зейналзаде, известный в соцсети под ником "Вага", и Нухи Мамедов, известный как "Нух", были задержаны в рамках "операции TikTok" Главного управления по борьбе с киберпреступностью.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Решением Наримановского районного суда обоим избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что ранее, 25 декабря, по аналогичным обвинениям были арестованы тиктокеры Азер Захид, Ровшан Тахмазов, братья Эмин и Рашад Абдуллаевы.

Следственные мероприятия продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “TikTok” əməliyyatlarında saxlanılan daha iki nəfər həbs edilib

Другие новости из категории

Жительница Балакена рассказала о состоянии мужа и сына, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане
ФотоЖительница Балакена рассказала о состоянии мужа и сына, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане
26 декабря 2024 г. 15:59
Друг погибшего в авиакатастрофе пилота: Через два месяца он должен был выйти на пенсию
Друг погибшего в авиакатастрофе пилота: Через два месяца он должен был выйти на пенсию
26 декабря 2024 г. 14:47
В Азербайджане определяются места для размещения предвыборной агитации
В Азербайджане определяются места для размещения предвыборной агитации
26 декабря 2024 г. 13:54
Президент AZAL: Благодаря профессионализму экипажа выжили 29 пассажиров
Президент AZAL: Благодаря профессионализму экипажа выжили 29 пассажиров
26 декабря 2024 г. 12:38
В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе
ФотоВ Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе
26 декабря 2024 г. 12:00
Рабочая группа: В реанимации находятся 11 пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Рабочая группа: В реанимации находятся 11 пострадавших в авиакатастрофе под Актау
26 декабря 2024 г. 10:48
Политпартии Азербайджана выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
Политпартии Азербайджана выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
26 декабря 2024 г. 10:47
Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали брат и сестра из Гусара
Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали брат и сестра из Гусара
26 декабря 2024 г. 10:13
В Азербайджане приспущены флаги в память о жертвах авиакатастрофы
ФотоВ Азербайджане приспущены флаги в память о жертвах авиакатастрофы
26 декабря 2024 г. 10:09
Бригада психологов, врачей и спасателей МЧС Азербайджана направлена в Актау
ФотоБригада психологов, врачей и спасателей МЧС Азербайджана направлена в Актау
26 декабря 2024 г. 08:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi