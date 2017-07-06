Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Баку два начальника отделения полиции освобождены с занимаемых должностей.

Как сообщает Report, начальник 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции, полковник-лейтенант полиции Гасан Абдуллаев и начальник 28-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Гусейн Иманов освобождены с занимаемых должностей. В связи с этим подписаны соответствующие приказы.