В Баку число отделений полиции получивших статус отдела достигло 14 - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Баку число отделений полиции получивших статус отдела достигло 14.
Report представляет полный список отделений получивших статус отдела:
1-ое Отделение Хатаинского РУП
2-ое Отделение Хазарского РУП
4-ое Отделение Бинагадинского РУП
12-ое Отделение Сабунчинского РУП
17-ое Отделение Наримановского РУП
18-ое Отделение Наримановского РУП
19-ое Отделение Насиминского РУП
22-ое Отделение Насиминского РУП
24-ое Отделение Низаминского РУП
25-ое Отделение Низаминского РУП
29-ое Отделение Ясамальского РУП
30-ое Отделение Сураханского РУП
34-ое Отделение Хатаинского РУП
37-ое Отделение Хатаинского РУП
Напомним, что до этого семи отделениям полиции был предоставлен статус отделов. В отделах полиции численность личного состава будет еще больше, чем в отделениях.
News DepartmentАвтор новости
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