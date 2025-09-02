В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по делу Рубена Варданяна

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Бакинском военном суде 2 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

    Как сообщает Report, на открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

    Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим лицам и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

    Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

    Новость дополняется...

