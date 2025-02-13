В Бакинском суде оглашены обвинения в отношении Рубена Вардaняна

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Вардaняна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики за пытки, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование т

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Вардaняна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики за пытки, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и другим статьям.

Как сообщает Report, на заседании начальник отдела Управления по поддержке государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов огласил обвинения, предъявленные обвиняемому.

Согласно обвинительному акту, Рубен Вардaнян в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов с территории Армении в направлении Лачынского района и поселился на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно размещались российские миротворцы.

Он собирал денежные средства, принадлежащие ему и гражданам различных зарубежных стран, под видом "гуманитарных целей" через фонд "Аврора", соучредителем которого он являлся, а также организацию "Мы - наши горы" и в рамках благотворительных акций, и за счет этих средств обеспечивал материальные нужды и снабжал военным снаряжением незаконные вооруженные формирования и группы, не предусмотренные законодательством Азербайджана, незаконно приобретал и ввозил в Азербайджан военное оружие и технику, хранил их на специально организованных военных складах.

Кроме того, он выплачивал ежемесячное вознаграждение членам так называемых "местных отрядов самообороны", не предусмотренных законодательством Азербайджана, а также других вооруженных отрядов и групп, состоящих в основном из профессиональных военных. Варданян договорился с создателем террористической организации VoMa Вартановым Владимиром (Вова) Левановичем и предоставил ему денежные средства для обучения инструкторов его группировки с целью совершения террористических актов против граждан Азербайджана.

Также он договорился с ответственными лицами компании AKVA, действующей на территории Российской Федерации, о создании совместного предприятия и налаживании массового производства управляемых зенитных ракет и комплексов, станций обнаружения целей, аккумуляторных и радиопередающих блоков, других устройств для использования против гражданских и военных объектов на оккупированных суверенных территориях Азербайджана. Кроме того, он вел переговоры и давал соответствующие поручения по приобретению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа для использования незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Азербайджана и строительству завода по их производству, а также по приобретению и доставке системы радиоэлектронной борьбы незаконным вооруженным формированиям.

В то же время Рубен Варданян в лично составленном плане действий выдвинул инициативу начала террористической операции "Немезис-2" для совершения террористических актов против представителей дипломатического корпуса Азербайджана в зарубежных странах и граждан, выполняющих свои служебные обязанности и общественный долг.



