В Бакинском суде начался процесс над обвиняемым в шпионаже в пользу Франции

Начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Мартина Райана, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Франции, которое расследуется Службой государственной безопасности Азербайджана.

Начался судебный процесс по уголовному делу в отношении французского гражданина Мартина Райана, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Франции, которое расследуется Службой государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова обвиняемому были предоставлены переводчик и защитник.

Еще одним обвиняемым по делу проходит гражданин Азербайджана Азад Мамедли.

На открытом судебном заседании, на котором присутствовали представители посольств Франции и Великобритании, были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Мартин Райан, гражданин Франции и Великобритании, родился в 1988 году, имеет высшее образование и занимался предпринимательской деятельностью в Азербайджане.

Азад Мамедли, арестованный вместе с Райаном, родился в 1995 году, работал юристом в Международном банке Азербайджана, в 2023 году переехал в Великобританию, где и работал. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан.

Адвокат Азада Мамедли попросил заменить меру пресечение на домашний арест, однако это ходатайство не было удовлетворено.

Адвокат Мартина Райана выступил за проведение открытого судебного процесса, чтобы представители посольства могли наблюдать за его ходом.

Мартин Райан обвиняется в шпионаже, а Азад Мамедли - в государственной измене. Судебное разбирательство назначено на 6 января 2025 года.