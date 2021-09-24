В бакинском метро открылась фотовыставка, посвященная Карабаху

В переходах станции метро "Гянджлик" ЗАО "Бакинский метрополитен" открылась фотовыставка под названием Könlüm keçir Qarabağdan ("Душа стремится в Карабах").

В переходах станции метро "Гянджлик" ЗАО "Бакинский метрополитен" открылась фотовыставка под названием Könlüm keçir Qarabağdan ("Душа стремится в Карабах").

Как передает Report, выставка посвящена победе, завоеванной Азербайджанcкой армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня, и жителям Карабаха и Восточного Зангезура, которые в скором времени вернутся в свои родные края.

Представленные на выставке 92 фотографии преимущественно принадлежат Национальному архивному управлению Азербайджана.

Фотографии передают богатую историю освобожденных от оккупации территорий, картины социально-культурной, бытовой жизни, природы. Кроме того, фотографии знакомят посетителей выставки с культурно-историческим наследием Карабаха и Восточного Зангезура.

В центре выставки экспонируются фотографии, рассказывающие о визитах общенационального лидера Гейдара Алиева в Шушу, реализованных культурно-исторических проектах, таких как открытие железной дороги Агдам-Ханкенди.

Каждый стенд оснащен QR кодом, который позволяет ознакомиться с выставкой дистанционно через мобильные устройства.