В Азербайджанский институт теологии назначен новый ректор

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Агиля Ширинова ректором Азербайджанского института теологии.

Как сообщает Report, согласно документу, Агиль Мухтар оглу Ширинов назначен ректором Азербайджанского института теологии.

Напомним, что А.Ширинов родился 28 сентября 1979 года в Кельбаджарском районе Азербайджана.

До этого назначения он был проректором по науке и инновациям Азербайджанского института теологии. В то же время временно исполнял обязанности ректора Азербайджанского института теологии.