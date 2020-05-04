В Азербайджане вступило в силу решение о продлении карантинного режима

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане, применяемых в других странах превентивных мер, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19), Оперативный штаб при Кабмине принял решение продлить срок особого карантинного режима до 00:00 31 мая 2020 года.

Как передает Report, принимая во внимание распространения вируса среди населения и динамику выздоровления заболевших, было принято решение об ослаблении ряда ограничений. Смягчение ограничений осуществляется поэтапно по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронский район и другим регионам, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества больных и скорости заражения.

В связи с этим с 00:00 4 мая 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе:

деятельность работников государственных учреждений восстанавливается в установленном количестве (количество работников государственных учреждений, деятельность которых возобновлена, будет определено соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики);

Центры DOST возобновляют деятельность по предоставлению адресной государственной социальной помощи и банковских карт;

возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих работу и услуги другим субъектам предпринимательства в различных сферах деятельности, в которых применяются ограничения в период особого карантинного режима;

возобновляется деятельность частных торговых объектов по всем сферам;

возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и объектов по оказанию косметических услуг.

С 00:00 4 мая 2020 года по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому району:

• деятельность работников государственных учреждений возобновляется в установленном количестве (количество работников государственных учреждений, деятельность которых возобновляется, будет определено соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики);

центры "DOST" возобновляют деятельность по предоставлению адресной государственной социальной помощи и банковских карт в социальной сфере;

возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих услуги в различных сферах деятельности другим субъектам предпринимательства, деятельность которых была ограничена в период особого карантинного режима;

возобновляется деятельность индивидуальных торговых объектов по всем сферам деятельности;

возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и деятельность по оказанию косметических услуг.

По регионам и городам республики и Нахчыванской Автономной Республики, кроме городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, с 00:00 часов 4 мая 2020 года:

• Отменяется система разрешения для выхода из дома посредством СМС- разрешения, регистрации на портале "icaze.e-gov.az", или предоставления служебного удостоверения.

• Центры DOST возобновляют деятельность по предоставлению адресной государственной социальной помощи и банковских карт в социальной сфере;

возобновляется деятельность работников государственных учреждений в полном составе;

возобновляется предоставление услуг клиентам на месте в ресторанах, кафе и чайных домах (за исключением использования кальяна на объектах общепита);

устраняется ограничение на вход в бульвары, парки и места отдыха;

на указанных территориях возобновляются межрайонные и междугородные перевозки (за исключением услуг общественного транспорта);

возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих услуги в различных сферах деятельности другим субъектам предпринимательства, деятельность которых была ограничена в период особого карантинного режима;

возобновляется деятельность индивидуальных торговых объектов по всем сферам деятельности;

возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и деятельность по оказанию косметических услуг.

В период особого карантинного режима по всей республике запрещается сосредоточение людей в общественных местах, на бульварах и в парках, а также в местах общественного питания в группах из более чем 10 человек.

Приостановление учебного процесса во всех учебных заведениях республики продлевается до 31 мая 2020 года.

В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе передвижение работников сфер, ограничения на деятельность которых сняты, разрешается после ввода в портал icaze.e-gov.az сведений о них работодателями с использованием электронной подписи.

В период пандемии деятельность соответствующих структур, а также сфер торговли и услуг должна осуществляться на территории страны в соответствии с правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, представленными Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Штаб еще раз призывает всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, выходить из дома только в случае необходимости, вступать в минимальный контакт с окружающими в общественных местах, активно поддерживать осуществляемые государством меры, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба.

На следующем этапе в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации будет принято решение о снятии еще части ограничений.

Отметим, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране в связи с вирусом COVID-19 периодически анализируется и внедряются соответствующие правила. Поэтому в случае необходимости возможно повторное ужесточение особого карантинного режима с учетом динамики инфицирования вирусом COVID-19 и ситуации с заболеванием в стране.