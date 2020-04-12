В Азербайджане выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 50 человек излечились.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1 098 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 250 человек вылечились, 11 скончались, 837 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 37 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 66 677 тестов на выявление новых случаев заражения инфекцией.