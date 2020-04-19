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В Азербайджане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

​В Азербайджане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 25 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 122, скончался один человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Скончавшийся пациент, 1946 года рождения, анализы которого на COVID-19 оказались положительными, страдал сердечной недостаточностью.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1 398 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 712 человек вылечились, 19 скончались, 667 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 95 747 тестов на выявление новых случаев заражения инфекцией.

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