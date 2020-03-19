В Азербайджане выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджанской Республике выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабмине, размещенные в спецклиники и находящиеся под наблюдением пациенты чувствуют себя хорошо, состояние их здоровья оценивается как стабильное.

Инфицированные в различное время вернулись в Азербайджан из Германии, Франции, Турции и Ирана.

В настоящее время в Азербайджане 33 больных коронавирусом содержатся в спецбольницах под присмотром врачей, продолжаются меры по их лечению.

"С учетом признания коронавируса глобальной пандемией и скорость широкого распространения вируса призываем каждого строго следовать требованиях и рекомендациям ВОЗ и Оперативного штаба при Кабмине.

В то же время граждан просят вести себя в соответствии с требованиями самоизоляции, выходить из дома в случае крайней необходимости, минимально контактировать с другими, не посещать места массового скопления людей и следовать др. правилам", - сообщили в штабе.