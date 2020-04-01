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В Азербайджане выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом

​В Азербайджане выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом

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В Азербайджанской Республике зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), пациенты помещены в больницы особого режима.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров.

Отметим, что всего в нашей стране зарегистрировано 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 26 человек излечились, 5 человек скончались. В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 328 человек. Состояние 7 из них тяжелое, состояние 17 человек - средней тяжести. Проводятся соответствующие мероприятия в связи с обследованием 4 518 человек, помещенных в различные карантинные зоны.

За прошедший период было проведено около 35 тысяч тестов  в связи с выявлением новых случаев заражения вирусом.

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