​В Азербайджане выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом

В Азербайджанской Республике зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), пациенты помещены в больницы особого режима.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров.

Отметим, что всего в нашей стране зарегистрировано 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 26 человек излечились, 5 человек скончались. В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 328 человек. Состояние 7 из них тяжелое, состояние 17 человек - средней тяжести. Проводятся соответствующие мероприятия в связи с обследованием 4 518 человек, помещенных в различные карантинные зоны.

За прошедший период было проведено около 35 тысяч тестов в связи с выявлением новых случаев заражения вирусом.