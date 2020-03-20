В Азербайджане выделено 1 млрд. манат из-за коронавируса - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства.

Как передает Report, в распоряжении сообщается, что в последнее время наблюдается расширение сферы охвата и географии коронавирусной инфекции (COVID-19). Возрастает также негативное влияние новой инфекции на глобальную экономику, международные финансовые и товарные рынки, в том числе цены на нефть.

В целях предотвращения распространения коронавируса в нашей стране введены особые режимы работы в области торговли, туризма, общественного питания и др. сферах, обеспечена социальная изоляция населения. Все принятые меры, естественно, могут ослабить деловую активность в стране и негативно отразиться на развитии большинства отраслей экономики.

В нынешней ситуации необходимо устранить возможные воздействия на стабильность экономики, защитить социальное благосостояние населения и обеспечить устойчивость экономического развития. Для достижения поставленных целей требуется объединение всех усилий и инициатив в стране.

Азербайджанское государство располагает необходимыми экономическими и финансовыми возможностями для достойного отражения негативных тенденций, которые могут произойти в экономике. Опираясь на эти возможности, государство всегда в самые сложные моменты оказывало поддержку защите благосостояния народа и развитию частного сектора.

В то же время инициативы социальной ответственности частного сектора важны для защиты устойчивого развития нашей страны и благосостояния общества.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения прочной стабильности экономики страны и ее устойчивости к внешним воздействиям, сохранения перспектив развития экономики постановляю:

1. Для финансирования мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций (далее – пандемия), на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства выделить из государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Кабинету Министров Азербайджанской Республики 1,0 (один) миллиарда манатов.

2. Для оценки влияния пандемии на экономику Азербайджанской Республики создать Рабочую группу под руководством министра экономики Азербайджанской Республики.

3. Поручить Рабочей группе, созданной частью 2 настоящего Распоряжения:

3.1. в пятнадцатидневный срок:

3.1.1. утвердить соответствующие критерии для определения списка отраслей экономической деятельности, предположительно пострадавших от пандемии, и осуществляющих деятельность в данных отраслях юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, не создавая юридического лица (далее – физические лица);

3.1.2. в целях снижения в краткосрочный и среднесрочный период негативного влияния пандемии на бизнес-среду в стране, а также оказания поддержки продолжению в данный период экономического роста в стране подготовить и представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики соответствующие предложения;

3.2. систематически определять по критериям, указанным в подпункте 3.1.1 настоящего Распоряжения, сумму предполагаемого ущерба юридических и физических лиц и представлять ее Кабинету Министров Азербайджанской Республики;

3.3. осуществить другие меры, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4. В целях подготовки соответствующих предложений для оказания государственной поддержки предположительно пострадавшим от пандемии субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в Азербайджанской Республике, создать Рабочую группу под руководством министра финансов Азербайджанской Республики.

5. Поручить Рабочей группе, созданной частью 4 настоящего Распоряжения, в двадцатипятидневный срок:

5.1. подготовить и представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения об оказании государственной поддержки следующим отраслям и субъектам, предположительно пострадавшим от пандемии:

5.1.1. отраслям экономической деятельности;

5.1.2. юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность;

5.2. осуществить другие меры, вытекающие из настоящего Распоряжения.

6. Для подготовки соответствующих предложений с целью решения проблем занятости и социальных проблем, которые могут возникнуть в стране из-за предполагаемого негативного воздействия пандемии на экономику Азербайджанской Республики, создать Рабочую группу под руководством министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

7. Поручить Рабочей группе, созданной частью 6 настоящего Распоряжения:

7.7. в месячный срок подготовить и представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения, связанные с:

7.1.1. социальной защитой занятых в отраслях экономической деятельности наемных работников, предположительно пострадавших от пандемии, и оказанием им государственной поддержки;

7.1.2. усилением мер занятости в краткосрочный и среднесрочный период;

7.1.3. усилением социальной защиты малообеспеченной части населения страны в связи с проблемами, отмеченными в части 6 настоящего Распоряжения;

7.2. принять другие меры, вытекающие из настоящего Распоряжения.

8. В связи с подготовкой предложений по принятию дополнительных мер с целью сохранения в условиях пандемии макроэкономической стабильности в Азербайджанской Республике создать Рабочую группу под руководством председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.

9. Поручить Рабочей группе, созданной частью 8 настоящего Распоряжения, в двухмесячный срок:

9.1. осуществить оценку предполагаемого негативного влияния пандемии на банковский сектор и макроэкономическую среду Азербайджанской Республики;

9.2. подготовить и представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения в связи с:

9.2.1. подлежащими принятию дополнительными мерами для поддержки стабильности курса азербайджанского маната и потребительских цен;

9.2.2. подлежащими принятию дополнительными мерами для сохранения макроэкономической стабильности в стране;

9.2.3. принять другие меры, вытекающие из настоящего Распоряжения.

10. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

10.1. на основании предложений руководителей рабочих групп, созданных частями 2, 4, 6 и 8 настоящего Распоряжения, в двухдневный срок утвердить состав каждой рабочей группы;

10.2. организовать систематическое обсуждение сведений, поступивших от рабочих групп, созданных частями 2, 4, 6 и 8 настоящего Распоряжения, координировать деятельность данных рабочих групп, обобщив представленные предложения, утвердить единый план мероприятий и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

10.3.в десятидневный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения об источнике средств, которые будут выделены на основании части 1 настоящего Распоряжения;

10.4. обеспечить направление данных средств на финансирование мер, которые будут определены в плане мероприятий, предусмотренном в пункте 10.2 настоящего Распоряжения;

10.5. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

11. Поручить руководителям рабочих групп, созданных частями 2, 4, 6 и 8 настоящего Распоряжения, в однодневный срок представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения о составе возглавляемых ими рабочих групп.

12. Установить, что в состав рабочих групп, созданных частями 2, 4, 6 и 8 настоящего Распоряжения, могут быть включены представители государственных органов (структур) и частных структур.

13. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, за счет источника, который будет определен на основании пункта 10.3 настоящего Распоряжения.

14. Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики, центральным и местным органам исполнительной власти, юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, и юридическим лицам, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, рекомендовать осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицам и частным юридическим лицам в целях осуществления задач, вытекающих из настоящего Распоряжения, обеспечить оказание необходимой помощи рабочим группам, созданным настоящим Распоряжением.