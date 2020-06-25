В систему СМС-разрешений 8103 внесены изменения

В результате исследований, проведенных Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, было выявлено, что некоторые граждане злоупотребляли системой СМС-разрешений 8103. Было установлено, что некоторые граждане, злоупотребляя тем, что ответ приходит в короткий срок (99,4% обращений в течение 1 минуты), обращаются за СМС не при выходе из дома, а лишь при приближении к контрольным пунктам (постам) полиции.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

С учетом вышеуказанного внесено изменение в работу системы разрешений 8103. Так, СМС в ответ на обращение со стороны граждан по соответствующему коду будет приходить в течение 15 минут.

В то же время обращения через мобильное приложение E-Təbib получат ответ через 5 минут.

Граждане могут покидать свои дома только после получения положительного ответа. В ответном СМС на обращение гражданина указывается, сколько времени разрешение находится в силе.

На короткий номер 8103 с целью получения разрешений покинуть дома от граждан поступило 3 млн 475 тыс. СМС, из них 774 тыс. или 22% не получили подтверждения, поскольку содержание не соответствовало назначению.