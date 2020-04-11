​В Азербайджане создан Совет общественного контроля ФПБК

В Азербайджане создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.
В состав Совета общественного контроля входят 7 членов, среди них пятеро представляющих общественность при Кабмине Азербайджана и двое представляющих Оперативный штаб при Кабмине:
Зияд Самедзаде - действительный член НАНА, председатель Союза экономистов Азербайджана;
Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики;
Фархад Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли;
Герай Герайбейли - ректор Азербайджанского медицинского университета;
Земфира Мефтахаддинова - олимпийская чемпионка, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики;
Айдын Исаев – заведующий сектором - заместитель заведующего отделом налоговой политики и доходов аппарата Министерства финансов Азербайджанской Республики;
Расим Исмаилов - заместитель начальника Главного финансового управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.