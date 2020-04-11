В Азербайджане создан Совет общественного контроля ФПБК

​В Азербайджане создан Совет общественного контроля ФПБК

11 апреля, 2020 14:33

https://report.az/storage/news/fb224e7f25da6d0f2a8b0aebb1210ca4/6014feb9-305f-4437-9722-37d07475a207_292.jpg В Азербайджане создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение. В состав Совета общественного контроля входят 7 членов, среди них пятеро представляющих общественность при Кабмине Азербайджана и двое представляющих Оперативный штаб при Кабмине: Зияд Самедзаде - действительный член НАНА, председатель Союза экономистов Азербайджана; Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики; Фархад Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли; Герай Герайбейли - ректор Азербайджанского медицинского университета; Земфира Мефтахаддинова - олимпийская чемпионка, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики; Айдын Исаев – заведующий сектором - заместитель заведующего отделом налоговой политики и доходов аппарата Министерства финансов Азербайджанской Республики; Расим Исмаилов - заместитель начальника Главного финансового управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

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Эта новость также доступна на других языках: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun İctimai Nəzarət Şurası yaradıldı

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