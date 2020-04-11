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В Азербайджане создан Совет общественного контроля ФПБК

​В Азербайджане создан Совет общественного контроля ФПБК

В Азербайджане создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

В состав Совета общественного контроля входят 7 членов, среди них пятеро представляющих общественность при Кабмине Азербайджана и двое представляющих Оперативный штаб при Кабмине:

Зияд Самедзаде - действительный член НАНА, председатель Союза экономистов Азербайджана;

Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики;

Фархад Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли;

Герай Герайбейли - ректор Азербайджанского медицинского университета;

Земфира Мефтахаддинова - олимпийская чемпионка, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики;

Айдын Исаев – заведующий сектором - заместитель заведующего отделом налоговой политики и доходов аппарата Министерства финансов Азербайджанской Республики;

Расим Исмаилов - заместитель начальника Главного финансового управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

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