В Азербайджане создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, в указе говорится:

"Охрана здоровья населения в Азербайджанской Республике, обеспечение его медицинской помощью в соответствии с мировыми стандартами являются одними из приоритетов осуществляемой в стране социально-экономической политики. Расширение в последние месяцы географии распространенного в мире нового вида коронавирусной инфекции диктует необходимость усиления соответствующих превентивных и профилактических мер с целью предотвращения случаев заражения этой болезнью и в нашей стране. Оказание с этой целью различными слоями населения, в том числе субъектами предпринимательства, поддержки данным мероприятиям, проявление ими социальной солидарности, будучи особо важными вопросами, непосредственно влияющими на эффективность проводимой работы, являются наглядным показателем основных факторов, отражающих корпоративную социальную ответственность, единство государства и граждан".

Согласно документу, в целях принятия превентивных мер против коронавирусной инфекции и усиления мер борьбы в нашей стране глава государства постановил:

1. Создать Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

2. Утвердить "Порядок формирования, использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом и управления ими"

3. Установить, что цель Фонда поддержки борьбы с коронавирусом заключается в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике и обеспечении финансовой поддержки мер, осуществляемых в области борьбы с ней.

4. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.