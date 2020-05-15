Ряд ограничений в рамках карантинного режима в Азербайджане смягчат

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Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане в связи с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), общее количество людей, инфицированных вирусом, и динамику выздоровления пациентов, было принято решение ослабить некоторые ограничения в рамках специального карантинного режима с 18 мая.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Принимая во внимание существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, число активных больных и скорость заражения с 00:00 18 мая 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе:

-отменяется система разрешения для выхода из дома посредством СМС-разрешения, регистрации на портале "icaze.e-gov.az" или предоставления служебного удостоверения;

-устраняется ограничение на вход в бульвары, парки и места отдыха при условии не скопления в группы более 10 человек;

-с 08:00 до 18:00 возобновляется предоставление услуг клиентам на местах в ресторанах, кафе, чайных домах и всех объектах общепита (за исключением использования кальяна в объектах общепита);

Отметим, что услуги в ресторанах, кафе, чайных домах и во всех объектах общепита в период пандемии будут предоставляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и методическими указаниями, представленными Оперативным штабом при Кабмине Азербайджанской Республики. Следование этим правилам является непосредственной обязанностью руководящих лиц и сотрудников объектов общепита и пользующихся их услугами клиентов. Нарушение правил создает предусмотренную в законодательстве административную и уголовную ответственность.

В то же время с 00:00 18 мая 2020 года по всей стране:

-восстанавливается деятельность музеев и выставочных залов;

-устраняется запрет за выход из дома лиц старше 65 лет. Тем не менее, в связи с тем, что лица старше 65 лет входят в группу риска заражения COVID-19, рекомендуется не выходить из дома без надобности. В то же время важно не находиться в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.

В настоящее время в период особого карантинного режима в силе остаются нижеприведенные ограничения:

-приостановление въезда и выезда на территории страны по наземному и воздушному транспортному пути, за исключением грузовых перевозок;

-за исключением движения машин спецназначения, скорой помощи, аварийно-восстановительных, а также грузовых автомобилей приостановлены въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Абшеронский район, Гянджу и Лянкяран, а также пассажироперевозки по наземному и воздушному транспорту в другие города и районы страны;

-приостановление учебного, учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях;

-ограничение численного предела работников в госструктурах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района.

-прекращение приема граждан в других государственных органах в групповом и индивидуальном порядке на местах, за исключением центров ASAN Xidmət и центров DOST;

-запрещение организации и проведения религиозных ритуальных служб, а также траурных церемоний в залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон;

-запрещение организации свадебных мероприятий;

-прекращение проведения всех массовых мероприятий, в том числе культурно-спортивных;

-запрещение услуг по организации мероприятий, в том числе организации дней рождения, свадеб, помолвок и подобных церемоний в доме клиента или других местах;

-запрещение скопления лиц в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и других местах, в группах более 10 человек;

-прекращение деятельности развлекательных заведений, в том числе детских развлекательных заведений (в том числе на территории бульваров и парков);

-прекращение деятельности кинотеатров, театров, спортивных залов и других объектов культуры, кроме музеев и выставочных залов;

-приостановление деятельности крупных торговых центров и моллов на территории страны, за исключением продуктовых магазинов и аптек при этих ТЦ;

-запрещение использования кальян-оборудования на объектах общественного питания;

-приостановка обслуживания клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех заведениях общественного питания с 18:00 до 08:00 в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе;

-запрет посещения лицами больных родственников, получающих лечение в медицинских учреждениях;

-прекращение услуг по спорту, оздоровлению (за исключением медицинских услуг в этой области);

-оказание услуг массажа и бани;

Режим работы по сферам, деятельность которых разрешена, должен осуществляться в соответствии с необходимыми правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, методическими указаниями, представленными оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в период пандемии.

Отмечается, что поскольку борьба с вирусом COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против распространения болезни должны быть частью повседневного образа жизни каждого человека. "Поэтому в связи с COVID-19 мы призываем всех в нынешней ситуации соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, выходить из дома только при наличии серьезной потребности, поддерживать минимальный контакт с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией обязательным является использование защитных средств и соблюдение мер социального дистанцирования", - говорится в сообщении Оперативного штаба.